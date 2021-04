Nyheter

Svein Erne Selvåg har søkt om tillatelse til å bygge kjørevei fram til en fritidsbolig ved Eidsvågen på Hitra. Hytta ligger innenfor strandplanen for Steinkløv, hvor veien vil gå over et område avsatt til landbruk. Landbruksmyndighetene har ingen innvendinger mot at veien bygges, da det aktuelle området har ligget brakk lenge, og at det er usikkert at det igjen vil bli brukt til landbruksformål.