Evli Eiendom AS, med adresse Hammarvika, har godkjent regnskap for 2020. Dette viser at eiendomselskapet omsatte for 793.000 kroner i fjor. Dette er 150.000 mindre enn året i forveien. Men selskapet satt igjen med mer i overskudd. Driftsresultatet ble på 437.000 kroner i 2020, mot 420.000 i 2019.