Nyheter

"Tre familiegreiner etter reder og gründer Kolbjørn Ervik har solgt sine aksjer i selskapet Kolbjørn Ervik og Sønner AS (1953) som eier og driver ringnotbåten MS Svanaug Elise og selskapet Erviks Laks og Ørret AS (1973) som driver matfiskoppdrett", det melder daglig leder Synnøve Grinnen Ervik i Erviks laks og Ørret AS