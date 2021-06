Nyheter

Klungervik Villsau AS, ved Sverre Johansen på Dyrøya, omsatte i fjor for 1,051 millioner kroner. Det godkjente regnskapet viser at omsetningen lå på samme nivå som året i forveien, da omsetningen kom på 1,1 millioner. Det ble i 2020 tatt ut lønn på 417.000 kroner, og driftsresultatet kom på 81.000 kroner.