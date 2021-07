Nyheter

Rørleggerteam AS i Fillan fikk redusert omsetningen med halvannen million fra 2019 til 2020. Regnskapstallene for fjoråret viser en omsetning på 8,503 millioner kroner. Firmaet gikk også fra et plussresultat på 154.000 kroner i 2019 til et årsresultat på minus 146.000 kroner i 2020.