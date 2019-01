Per topper lista

Politikk

Per Ervik ble av årsmøtet i Hitra Pensjonistparti i går kveld nominert på topp på partiets liste til kommunevalget i høst. På de to neste plassene har partiet nominert Synnøve Hansen og Jan Egil Handberg.

Per Ervik forteller at det var meget bra oppslutning under det kombinerte årsmøtet og nominasjonsmøtet. Representant fra fylkespartiet, Svein Otto Nilsen, var tilstede med tale og orienteringer.

På bildet Ervik har delt på sin Facebook-side, er også en av partiets ungdomskandidater. På 10.plass på lista står Janne Handberg.

- Vårt slagord er fortsatt gjeldende; Vi er partiet for alle, unge og eldre hand i hand, da får vi et godt levd liv, sier Ervik.

Har ditt parti nominasjonen klar? Send lista til post@hitra-froya.no