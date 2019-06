Mange Frøya-velgere er i villrede om hva de skal stemme

Politikk

Nokså mange av de spurte i Norfaktas meningsmåling for lokalavisa Hitra-Frøya svarer at de er usikre på hva de skal stemme ved kommunevalget til høsten. Mens Arbeiderpartiet får svi for stor velgerflukt, svarer svært mange blant tidligere Høyre- og Krf-velgere at de er usikre på hva de vil stemme til høsten.