Slik forklares fjorårets store forskjell på politiker-utgifter mellom Hitra og Frøya

Politikk

Hitra og Frøya brukte over ti millioner kroner på budsjettposten "politisk styring" i fjor. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, gjengitt i lokalavisa sist uke. Fordelt på antall innbyggere, viser statistikken for fjoråret at Hitra har brukt vesentlig mer enn naboen Frøya. Henholdsvis 1.388 kroner på Hitra mot 746 kroner på Frøya.

Økonomisjef May Hårstad Lian i Hitra kommune forklarer hvorfor det er slike forskjeller.

- Det ble ført ekstraordinært høye utgifter på dette området i 2018. Årsaken er at Hitra og Snillfjord kommune har utgifter til kommunereformen. Disse felles utgiftene for å planlegge drift i ny kommune føres i Hitra kommune sitt regnskap. Størsteparten av utgiftene til kommunereformen føres på Politisk styring og utgjør 2,9 millioner kroner i 2018. Dette er ikke i hovedsak godtgjørelser til folkevalgte, men utgifter til prosjektstillinger, IKT og annet som vedrører kommunesammenslåing og som er inndekket med særskilte inntekter fra staten, forteller Hårstad Lian til lokalavisa.

Tabellene fra SSB viser at Frøya kommune landet på 3,8 millioner kroner i netto driftsutgifter i fjor. For Hitra kommune ligger tallet omtrent på samme nivå når man har trukket fra de ekstraordinære utgiftene til kommunereformen, ifølge økonomisjefen.

- I 2018 ble det brukt kr 3,7 mill. i netto driftsutgifter til ordinær politisk virksomhet, en liten nedgang fra 2017, sier Hårstad Lian.

I statistikkene til SSB dreier «Politisk styring» seg i stor grad om godtgjørelse til folkevalgte.

- Inkludert er også utgifter som følger med møteavvikling, representasjon, befaringer, høringer og annet som er arrangert av folkevalgte organer. Dette være seg utvalg, nemnder og komiteer, opplyser SSB om temaet.

Eventuell partistøtte og utgifter til valgavvikling er også bakt inn i denne posten.