Politimesteren måtte svare for oppholdsforbudet

Politikk

Oppdatert kl. 11 - denne artikkelen om politiets orientering ble publisert i forbindelse med en direktesending fra kl. 10. Denne delen av møtet er nå avsluttet og fortsetter med andre orienteringer og deretter vanlig kommunestyremøte.

I dag (torsdag) fra kl. 10 møtes Frøya kommunestyre. Kommunestyremøtet sendes som vanlig på web-tv og du kan følge møtet via denne linken (ekstern lenke til Frøya kommune).

Møtet starter med at politiet skal svare og forklare hvorfor de innførte, og deretter har forlenget, oppholdsforbudet rundt anleggsområdet i Nessadalen. Ifølge Frøya kommune er det lensmann Tor Kristian Haugan, visepolitimester Marit Fostervold og avsnittsleder Arild Sollie som kommer på politiets vegne.

Seansen er beregnet til å vare ca en time og kommer i stand etter at Ola Vie (SV) i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya i siste kommunestyret i perioden leverte en interpellasjon om politiets oppholdsforbud i vindkraftområdet. Han pekte på at oppholdsforbudet dekker en stor del av Frøyas utmark, og mener at innføringen ikke bare handler om å begrense sjansen til å demonstrere mot vindkraftutbygginga, men også en veldig begrensning av allemannsretten.

- Alvorlig inngrep i allemannsretten - Det finnes ingen lignende sak i Norge

- Jeg kjenner gufset fra fortida, når jeg hører om et slikt politivedtak. Her brukes politiet til å begrense allemannsretten. Og det er mange år siden politiet ble brukt på folk som ytrer seg. Jeg misliker dette så sterkt at jeg vil være med på hva som helst, sa Helge Borgen (Ap) i den påfølgende debatten.

Lensmann Tor Kristian Haugan deltok tidlig i oktober deltok i et infomøte om vindkraftutbygginga på Frøya. Her forklarte han at oppholdsforbudet var begrunnet både i det å sikre at anleggsarbeidet får gå sin gang uten forstyrrelser, men også på grunn av sikkerheten til de uvedkommende som beveger seg i et område hvor det gjøres sprenginger flere ganger for dagen. Han begrunnet også hvorfor forbudsområdet var utvidet nå i oktober.

- Dette er fordi det skal settes opp master, og det er beregnet en del helikopterflyging med tunge laster inn i de områdene, sa Haugan blant annet.

Etter politiets time, blir det også en orientering om status i helseprosjektet Morgendagens omsorg, før politikerne går over til sakslista.