Sport

Med fjorten spillere på Gutter 11-laget og en tropp på femten spillere i Gutter 13-laget, kan det trygt sies at det blomstrer i guttehåndballen i Hitra idrettslag for tida.

- Det er skikkelig artig å se det guttene presterer på håndballbanen for tida. Vi viser at vi kan hamle opp med de fleste lagene i byserien vi er med i.

Det forteller laglederne på G13-laget, trenerne Monica Hammerhaug og Kjersti Rønningen og oppmann Øyvind Berge. Denne lørdagen har de nettopp slått Strindheim2 hele 19-9 hjemme i Hitrahallen.

Laglederne er imponert over utviklinga hver enkelt viser, og kaller dem en gjeng lydhøre og humørfylte gutter som er stabilt flinke til å møte på trening.

- Hitras egen Sagosen Ludvig Hestnes får teste håndball-ferdighetene sine i regional talentsamling.

- Vi har fulgt denne gjengen fra B8, og mange har også spilt sammen siden da. Fra G11 fikk vi samlet alle håndballinteresserte gutter fra hele øya, og vi har trent og campet sammen i flere sesonger nå. Godt miljø, ha det artig både på trening og kamp har vært hovedfokus. Så har ferdigheter og flott håndball kommet steg for steg. I år har de virkelig tatt steg alle sammen. Blitt enda mer samspilte og viser god håndballforståelse, syns trenerteamet.

De forteller at herrelandslaget et klart forbilde, og at laget ved flere anledninger har samlet guttene for å se herrehåndball sammen. Under Søvæst og regn-cup var guttelaget også tilstede og lot seg imponere av Frøyas herrelag.

- Målsettingen må være å prøve å legge til rette slik at guttene blir med i flere år ennå. Forhåpentligvis finner vi en del igjen som aktive herrespillere også om noen år. Så lenge man har en god dialog mellom de ulike aktivitetene som guttene er med på, lar det seg kombinere å drive med flere idretter. Ferdigheter de lærer i håndball, gjør de for eksempel til en enda bedre fotballspiller, og motsatt. Vi syns det er viktig å la barn og unge være så allsidig som mulig lengst mulig, sier trenerne.