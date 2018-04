Startet sesongen med utklassing

Sport

Fotball - 6.divisjon herrer

Glimt - Sandstad/Hitra2: 1-8

Sandstad/Hitra 2 åpnet årets serie med bortekamp mot Glimt på Orkanger. På en perfekt bane var det Sandstad/Hitra2 som kjørte på fra start.

Og det tok ikke lang tid før hitterværingene tok ledelsen. Sindre Grindskar fyrte av et langskudd og 1-0 var et faktum. Etter dette var det til tider et sprudlende Sandstad/Hitra2 som lekte seg ute på banen. 2-0 kom ved Kjell Arne Sætherbø, 3-0 Ved Jonas Nilsberg og 4-0 ved Magne Sandvik.

På sin eneste sjanse i 1. omgang fikk Glimt et trøstemål, og 4-1 sto seg til pause.

Godt spill

2. omgang var også en flott omgang av Sandstad/Hitra2, og angrep på angrep ble rullet opp.

- Til tider meget bra spill. Også hjemmelaget hadde perioder med godt spill og kom til noen sjanser, men keeper Leo ville ikke slippe inn flere mål denne kvelden, forteller lagleder John Olav Johansen.

I stedet var det Sandstad/Hitra 2 som puttet på med jevne mellomrom.

Til slutt sto det 8-1, Sandstad/Hitra 2 kunne noteres seg for en sterk tre-poenger i serieåpningen.

Målscorere:

Sindre Grindskar: 2

Kjell Arne Sætherbø 2

Jonas Nilsberg 2

Magne Sandvik 1

Jimmy Glørstad 1

-Fikk oss en leksjon

- Vi fikk oss en leksjon i effektiv angrepsfotball i seriestarten motSandstad/Hitra2. 1-8 i sekken, i utgangspunktet et stygt resultat, men vi tar også med oss masse positivt fra den her kampen, kommenterer Glimts Odd Ivar Sletvold.

Byåsen neste

Neste kamp for Sandstad blir borte mot Byåsen torsdag 26. april.

Avdelingen består foruten Sandstad/Hitra 2 av Astor 2, Byåsen, Svorkmo 2, Heimdal 3, Trondheim Internasjonal fotballklubb, KIL/Hemne 3 og Glimt.