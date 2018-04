Martin Berge skal trene Frøyas seniorer

Sport

Frøya FK har hatt en vanskelig oppkjøring til årets seniorsesong. Åtte av lagets beste spillere forlot klubben. Det var lenge usikkert om klubben kunne stille herrelag i 5. divisjon. Rett før sesongstart trakk Ken Schønningsen seg som trener på grunn av alvorlig sykdom i familien.

Nå er det klart at Martin Berge, som steppet inn som lagleder i seriedebuten, blir lagets trener.

Berge var trener for Mausunds seniorlag i to sesonger, han trente Frøya FKs andrelag en sesong, og har siden det hatt ansvaret for gutter 16.

- Jeg har sagt ja til å ta oppgaven, og vi har gjort noen rokkeringer ellers i klubben. Thomas Pedersen tar nå over som trener for 16-åringene, forteller Martin Berge.

Han har allerede gjort en jobb for å mobilisere spillere til å være med. Laget mistet åtte av sine beste spillere til blant andre Trønder- Lyn og Hitra FK før sesongen, og mye har handlet om at seniorene kan ha en tropp som holder gjennom sesongen.

- Det er på en måte som å starte fra bunnen. Men vi spiller ikke i den laveste divisjonen, så det skal bli tøft nok å unngå nedrykk. Men det blir målet, sier Martin Berge.

En opptelling rett før seriestart viste at man hadde ti spillere som hadde varslet at de ville satse 100 prosent, og i tillegg 15 spillere som hadde forbehold, blant annet på grunn av arbeidssituasjon. Når i tillegg juniorspillerne også ønsket å prøve seg på senior, var det totalen av gjorde at man bestemte seg for ikke å trekke laget, men satse på å bygge opp noe med de spillerne man har.

- Det er flere juniorspillere som vil være med og løfte laget hvis de spiller. Men det er viktig at vi får til et bra og klokt samarbeid med juniorene. Vi kan ikke overforbruke dem, sier Martin Berge.

Etter seier i første heimekamp, spiller seniorene borte mot Orkanger på søndag. Treneren våger ikke å ha forventninger om at man gjentar noe resultat fra serieåpningen.

- Vi mangler ett par av de viktigste spillerne til den kampen, blant andre Lars Christian Larsen. Så vi vil ha en stor utfordring mot Orkanger, sier Martin Berge.