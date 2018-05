Over ett hundre personer gikk manngard i idrettsparken

Sport

Over 100 personer gikk mandag kveld manngard på tvers over fotballbanen i Hitra idrettspark. En del gikk også ned på kne og krabbet for å få et enda bedre blikk ned i gressmatta.

Anledningen var den årlige vårdugnaden i idrettsparken, der voksne og ungdommer fikset anlegget etter en lang vinter. Hovedoppgaven på dugnaden denne gang var å koste gummikuler bort fra løpebaner og områdene rundt selve banen.

Det er de senere årene blitt mye oppmerksomhet rundt disse gummikulene, som skader naturen om de kommer på avveie. Derfor ble store mengder gummigranulat lempet tilbake på banen for gjenbruk. For å sikre at det ikke ligger igjen småstein og farlig rusk og rask blant gummikulene, gikk dugnads-deltakerne manngard med nesen ned i gresset. Senere i uka kommer det profesjonell rensning av gressmatta.