Forkjølet firemålsscorer sørget for klatring til toppsjiktet av tabellen

Sport

Fotball damer 4. divisjon

Meldal - Hitra: 1-6 (1-3)

Hitras damelag henger fortsatt med helt i toppen av tabellen etter borteseier mot Meldal hele 1-6 torsdag kveld etter hele fire mål av Lina Selvåg.

Og med 5-1 i hjemmeoppgjøret rett før sommerferien, kan man fastslå at Hitra har et godt grep om meldalingene. Et godt grep om serien har laget altså også fått. Hitra har nå 20 poeng etter ti spilte kamper, fire poeng bak serieleder Orkla. På tredjeplass ligger Orkanger2 med 17 poeng. Orkanger2 tapte sin bortekamp i går og derfor går Hitra forbi på tabellen. Nettopp disse to lagene møtes i neste serierunde, som går torsdag 23. august i Hitra idrettspark.

- Det var en skikkelig laginnsats, hvor alle var involvert i oppspill, mål og med en god fighter innstilling fikk tak i ballen rask, slik at Meldal var ufarlige det meste av kampen, forteller trener Dan Rahimian på klubbens Facebook-side. Han kaller det en knallstart på høstsesongen.

- Jeg er veldig fornøyd med laget og den gode starten. I tillegg må det fremheves at Lina Selvåg på tross av en forkjølelse viste storform med fire mål, sier Rahimian.

Frida Berget og Frida Antonsen scoret de to andre Hitra-målene.

Herrelaget til Hitra spiller lørdag borte mot Røros. Vi får av mannskapsmessige årsaker dessverre ikke til å rapportere direkte fra denne kampen, men kommer tilbake med kampreferat.