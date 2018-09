Sport

Fotball herrer 5. divisjon

Flatås - Frøya: 2-1

Frøya måtte vende slukøret hjem uten poeng etter kampen mot Flatås fredag kveld. Frøya gikk opp i ledelse 1-0 etter scoring av Ulrik Vikan i første omgang. Fem minutter før pause får Flatås et straffespark og utligner til 1-1. Frøya har med seg 16 spillere til Trondheim, hvor fem av de har skader.

- I løpet av kampen settes to av de fem helt ute av spill, forteller trener Martin Berge.

70 minutter ut i kampen scorer Flatås på frispark fra 20 meter og det endelige resultatet blir 2-1 til Flatås.

- Vi har to gode sjanser på slutten, men vi er for dårlige foran målet, mener Berge.

Feildømming fører sannsynligvis til nedrykk

Fire minutter på overtid har Frøya fire spillere alene mot Flatås sin keeper og dommeren blåser offside.

- Det var en helt klar feildømming, mener Berge.

Ingen av de fire spillerne sto i offside, mener Berge, som mener videre at dømmingen gjennom hele kampen var i favør Flatås.

- Hjemmelaget fikk frispark bare ved å legge seg ned, mens Frøya ble rent ned, hevder han.

Tapet fører sannsynligvis til at Frøya rykker ned til 6. divisjon. For å beholde plassen i 5. divisjon må de vinne alle de resterende fire kampene og Charlottenlund må tape sine.

- Hadde ikke dommeren blåst offside ville vi scoret og tatt med oss et poeng hjem. For dommeren er det bare en vanlig kamp og for oss betyr det alt, det er skikkelig surt, forteller Berge.

Frøya-treneren vil særlig berømme ungguttene som stiller opp for laget og virkelig har en strålende innsats. Neste kamp spilles på hjemmebane mot Charlottenlund fredag 14. september.