Sport

Lørdag arrangerte Hitra fotballklubb Tine fotballskole for 12. gang. 95 unge fotballspillere inntok Hitra idrettspark i strålende solskinn og sommertemperaturer. Leah Marie Lövenius og Linnea Eide var to av de unge talentene. De spilte på fotballaget Norge og hadde Malin Ottesen og Anfal El Yamani som trenere. For Linnea er det første gang på fotballskole, mens Leah har vært med før, og jentene er strålende fornøyd med arrangementet.

- Vi har spilt fotball i dag, og holdt på med ”Alle mine kyllinger”, ”Do sura” og ”Stiv heks”, forteller Leah som til vanlig spiller på Hitra IL.

Det morsomste med fotballskolen er likevel å være sammen med venner synes jentene.

- Også er det artig med diplomer og pokaler, legger Linnea til. Hun spiller på Dolmøy IL.

Selv om jentene er unge har de klart for seg hvem de ønsker å bli like flinke som. Leah vil bli like flink som ”han svenske som spiller på Rosenborg”, Jonathan Levi. Linnea har sett en spiller i nærmeste omgangskrets hun synes er veldig flink.

- Jeg vil bli like flink som Leah, smiler Linnea.

Ottesen og El Yamani spiller på damelaget til Hitra fotballklubb og er imponert over ungene de instruerer.

- De er veldig utadvendte og har veldig mye energi. Det er morsomt å se hvordan de spiller, forteller Ottesen.

Ottesen mener fotballskolen er en kjempefin arena for de yngste fotballspillerne å møtes, spille sammen og bli kjent. El Yamani er godt fornøyd med at så mange jenter har blitt med på fotballskolen.

- Det er kjempeflott for jentefotballen at så mange jenter viser interesse og vil være med, mener hun.

Det er lagt opp til flere aktiviteter utover lørdagen som aktivtetsløype, boblefotball og utdeling av SalMars talentpris.