- Meget gode ambassadører for klubben

Sport

Gutter 14 er kåret til årets lag i Hitra FK. Prisen fikk laget utdelt under en tilstelning i Hitra idrettspark lørdag.

Prisen, som er en del av SalMars talentpriser, går til lag på Hitra og Frøya som ha markert seg positivt i løpet av fotballsesongen. Prisen kan gå til lag som har levert gode resultater i sesongen eller til lag som har markert seg med treningsiver og spilleglede.

Her er juryens begrunnelse:

Prisen til årets lag i Hitra FK tildeles et lag der SAMHOLD er et av flere ting som kjennetegner denne gjengen. Ei sammenspleiset gruppe, som er gode på å inkludere alle på laget. Sammen med støtteapparatet rundt, har de vært gode til å skap godt miljø/ godt samhold i spillergruppa, noe som vises i antall spillere som er med år etter år. Og flere kommer til, noe som er meget positivt. De har skapt et godt miljø som mange ønsker å ta del i.

Gode på å backe opp hverandre, latteren sitter løst. Samholdet denne gjengen har skapt, gir også positive virkning på det som skjer sportslig, og laget har hatt en fin utvikling fra oppstart til nå. Gode på dugnader, bidrar gjerne inn i klubben på et eller annet vis (blant annet flere som bidrar inn i dommer-rekrutteringsarbeid) og laget er meget gode ambassadører for Hitra fotballklubb.

Årets lagpris 2018 går til G14