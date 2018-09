- Stiller på alle treninger og gir 100 % hver gang

Sport

Ludvik Hestnes fra Hitra FK er tildelt SalMars talentpris. Prisen ble delt ut under en tilstelning i Hitra idrettspark lørdag og består av et diplom og 5.000 kroner.

SalMars talentpris er opprettet for å stimulere unge fotballspillere og lag til videre god innsats på fotballbanene. Med prisen så ønsker man å gi en oppmerksomhet til spillere og lag som utmerker seg med gode ferdigheter, resultater, og som markerer seg med gode holdninger, treningsiver og spilleglede.

Hitra FK og Frøya FK deler begge ut talentpriser i samarbeid med sponsoren SalMar. Her er juryens begrunnelse:

Årets vinner av SalMars talentpris for gutter i Hitra fotballklubb er et balltalent som viser meget gode ferdigheter i flere idretter. Han er en lagspiller som er flink til å spille sine medspillere gode, han er meget treningsvillig og stiller på alle treninger der han gir 100% hver gang.

Han styrker på fotballbanene er et godt blikk for spillet, gode pasninger, en hard og presis skuddfot og han er en spiller som liker å drible av en mostander eller to. Lagkameratene beskriver han som en positiv kar som er taklingssterk og god til å vinne ballen fra motstanderne og de fremhever hans pasningsfot. Spilleren er meget allsidig og selv om han trives best på midtbanene, kler han også rollen som midtstopper, kantspiller og spiss meget bra.

Årets talentpris for gutter går i 2018 går til Ludvik Hestnes.