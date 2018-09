Sandstad banket serielederen

Sport

6. divisjon

Sandstad/Hitra2 - Astor 2: 3-0

Sandstad/Hitra2 som før kampen med en kamp mindre spilt lå 4 poeng bak serieleder Astor, ville med seier i denne viktige kampen være for fullt med i kampen om seriemesterskap i 6. divisjon avd 6.

Det var Sandstad/Hitra2 som fra avspark tok tak i kampen og kom til de største sjansene. Det var redning på strek og avslutninger alene med keeper - uten å få mål.

Etter om lag 15 minutter stiger Stian Kristiansen til værs på et perfekt frispark lagt av Roger Olsen og heimelaget tar ledelsen 1-0. Astor hadde en god mulighet til å utligne to minutter senere, men ballen gikk i stolpen.

Astor 2 var et meget bra fotballag som spilte god fotball, men uten å komme til store muligheter foruten skuddet i stolpen.

Kontringer

Istedet var det Sandstad/Hitra2 som på kontringer satte bortelagets keeper på prøve flere ganger, og det var et noe heldig Astor 2 som lå under bare 1-0 til pause.

Sandstad/Hitra2 gjør etter pausen flere bytter, men holder fortsatt innsatsen oppe. Astor 2 tar nå over mere av spillet og trykker heimelaget bakover på banen. De kommer til en del halvsjanser, men keeper Leo blir ikke satt på de store prøver. Heimelaget satser på kontringer og kommer til flere store sjanser uten å få uttelling.

I det 85. minutt setter igjen Stian Kristiansen ballen i mål etter et flott raid som avsluttes med et kanonskudd i vinkelen og 2-0.

Tre minutter senere er det Abdu, som gang på gang denne kampen har tatt med Astors forsvar på utallige løpeturer, som dribler et par Astor spillere før han alene med keeper triller ballen til en umarkert Rune Akseth som kontrollert setter ballen i mål og 3-0 til Sandstad/Hitra2.

- Igjen viser vi en fantastisk laginnsats hvor alle jobber for hverandre. Dermed er vi bare ett poeng bak Astor2 med en kamp mindre spilt, oppsummerer en fornøyd lagleder John Olav Johansen.

Fotballhøsten i tall og tabeller Her finner du resultatene og tabellene for våre lokale lag.

Dommerprotest

Astor 2 leverte etter kampen protest på at den oppsatte dommeren ikke dømte kampen.

Han meldte forfall kort tid før kam start, men Karl Selvåg sa seg villig til å dømme kampen da ingen andre dommer var tilgjengelig. Dette samtykket begge lags ledere til da man ønsket kampen spilt.

John Olav Johansen forteller at etter kampen ønsket Astor å levere protest på at ikke rett dommer var brukt - dette til tross for at de selv hadde akseptert dommeren før kamp start.