Damelaget nærmer seg opprykk

Sport

Fotball Damer 4.div

Leik - Hitra FK 0-2

Med seieren over Leik er nå Hitras damer med for fullt i opprykkskampen. Hitterværingene presset Leik fra starten, og etter en drøy halvtime slo Nina Antonsen et skikkelig innlegg. Lina Selvåg oppfattet situasjonen - kom først på ballen og headet den rett opp i krysset.

- Lina sprang raskere enn når hun skal kjøpe seg godterier til kr. 4,95 pr hg i Coop extra, melder Hitra Fotballklubb humoristisk på sin Facebook-side.

Like før pause er det Linn Mari Lyngvær som sender ballen inn i bakrommet. Lina «Hulk» Selvåg tilkjemper seg ballen og spiller Frida «Ronaltonsen» fri, hvoretter hun iskaldt sender ballen i mål, 0-2!

Resten av kampen varierer. Blant annet fikk Ingrid Eide en stor sjanse til å score mål i sin siste kamp for laget, men hun “valgte” å sende ballen på en koselig tur over nettet.

I tillegg fikk Frida Berget to sjanser til å komme på scoringslista, men keeperen og tverrliggeren kom i veien.

- Ingen tvil om at Hitra fortjente tre poeng og vi er derfor veldig fornøyd med laget sin innsats, oppsummerer lagledelsen.

Hitra ligger nå med andreplass og dermed opprykksplass. To kamper gjenstår og tabellen er tett, men Hitra FK kan nå selv avgjøre om de skal rykke opp.

Fotballhøsten i tall og tabeller Her finner du resultatene og tabellene for våre lokale lag.

De siste motstanderene er Singsås (30. september) og Melhus (4. oktober).