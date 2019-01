Maktdemonstrasjon fra håndballdamene

Sport

Håndball 4. divisjon

Tynset - Frøya/Hitra: 21-44

Under helgas seriedivisjonskamper spilte Frøya/Hitras damelag mot Tynset på bortebane, lørdag ettermiddag. Kampen ender imponerende 44-21 i øyværingenes favør.

- Det var total overkjøring fra vår side. Tynset har et svakere lag enn oss, og den store forskjellen på lagene gjorde at vi vinner med over 20 mål. Spillemessig gjorde vi bra fra oss, og det er jo sterkt å vinne en kamp i serien med så mange mål, sier trener Øystein Claussen til Hitra-Frøya, og legger til: det ble en god treningsøkt.

Etter denne kampen ligger Frøya/Hitra på 5.plass på tabellen med ti poeng, serieleder er NTNUI Håndball3 med 14 poeng. Tynset ligger nederst med null poeng.