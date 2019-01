Sport

Sandstad Idrettslag melder tirsdag kveld at det nærmer seg skiforhold i lysløypa. Skigruppa har pakket snøen i løypa, men forteller at det må litt mer snø på plass før man kan slippe til skigåerne, siden det er ujevnt her og der.

Meteorologisk Institutt melder litt snø på Sandstad og omegn de neste dagene, så da er det håp.