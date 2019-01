Rekordmange har gått årets karusellrenn. Feiret med gullmedaljer

Sport

Sandstad IL gjennomførte søndag det tredje skirennet på en uke da Telenorkarusellen ble avsluttet i dag. Dette rennet var samtidig profilert som Øymesterskapet på ski.

- Det ble nok en kjempefin dag i lysløypa på Sandstad da årets Øymesterskap ble gjennomført. Rekordmange skiløpere hadde funnet veien til Innsida – hele 68 skiløpere kunne motta en velfortjent medalje etter målgang. Det var løpere fra knappe 1 år til godt voksen alder som suste gjennom løypene. Dette var også siste runde av årets Telenorkarusell. Totalt deltok hele 106 løpere i de tre rennene, noe som må være rekord siden vi startet opp med Telenorkarusellene for åtte år siden, forteller Sandstad IL.

Værutsiktene for fortsatt godt skiføre er gode. Idrettslaget forteller at de jobber med å få på plass en premiesponsor sånn at de kan arrangere skirenn også neste helg.

(Alle bildene i saken brukes med tillatelse fra Sandstad IL)

RESULTATER FRA 3. KARUSELLRENN I LYSLØYPA PÅ SANDSTAD, 27.01.19

MINI-LØYPE:

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)

Adrian Sunde Flenstad

Alf Gustav Flåhammer

Alfred Børø

Frida H S Nielsen

Ivan Næss Ledel

Levi Hjertås

Lilly Johanne Reppe

Linus Wingan

Lukas Bus

Noa Bus

Oskar Paulsen Kvakland

Petter Lorentsen Nyvold

Sander M Nordgård

KORT LØYPE

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)

Agda Marie M Karlsen

Alfred Strømsvik Olsen

Erlend B Herskedal

Isabel Sandor

Johan Strand-Nielsen

Johan Wingan

Klara Durikova

Liam Strand Melting

Lina N Pettersen

Linda Aurora Plura

Mathias H Nielsen

Nora Marie Nordgård

Simon Strømsvik Olsen

Sofie S Flenstad

Sondre Aa Hafsmo

Tommine P Sletvold

JENTER/GUTTER F. 2012 (alfabetisk)

Anna Isabell Telnes 3.01

Håkon H Løvseth 4.39

Leah F Sandvik 4.02

Ola Christian Reppe 3.33

Tina Helen Hermanstad 4.12

Sonja Sofia Khellmann 5.06

JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)

Franciszek Bak 5.39

Hanna Szpryngiel 2.22

Julia Nordahl 3.37

Lea Mari Plura 3.46

Mie Johanne Flåhammer 4.20

Natali Siska 3.09

Martin Christoffer Nordgård 3.37

JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)

Ingelin P Sletvold 3.35

JENTER/GUTTER F. 2009

Torben Rossvoll 2.06

JENTER/GUTTER F. 2008

Karine Rossvoll 2.37

Malwina Bak 4.31

Mikaela Rovnanikova 3.00

LANG LØYPE

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (alfabetisk)

Erlend B. Herskedal

JENTER/GUTTER F. 2012 (alfabetisk)

Even L Celius 15.16

JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)

Emil Røvik 14.23

Håkon Wingan 9.26

Theo S Darell 18.11

JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)

Ane Strøm 13.17

Charlotte L Celius 16.46

Erik Hammer 8.27

Ingrid Strøm 13.00

JENTER/GUTTER F. 2009 (alfabetisk)

Emil Akseth 9.34

Sigrid Johanne Røvik 12.49

Sigurd H Løvseth 7.37

JENTER/GUTTER F. 2008

Aron S Darell 11.21

Roland Siska 10.23

JENTER/GUTTER F. 2007

Emilie H Lønseth 8.23

Stine Vedø 9.28

Stine M Vollan 11.59

JENTER/GUTTER F. 2006

Sara Ranheim 12.26

KLASSE UNGDOM F. 2005 OG ELDRE

Magnus Aa Hafsmo 8.17

Markus Lønseth 8.46

SENIORKLASSE (2 RUNDER)

Emil Melting 11.01

Sindre Kvakland 11.51

Pål Telnes 15.32