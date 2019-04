- Mildt sagt: et surt tap

Sport

Kattem - Hitra FK : 4-3 (2. divisjon kvinner)

- Om det var et surt tap? Ja, det er mildt sagt, sier hitratrener Kent Bjerknes.

For etter å ha havna under med to mål tidlig i første, tok hitterdamene over kampen, og etter to mål fra Anfal El og ett fra Nina Antonsen hadde Hitra ett stykke ut i andreomgangen tatt over både ledelsen og styringa i kampen.

- Vi hadde bra spill, og styrte kampen. Men så var det det med cornere i mot. Kattem fikk to cornere, og scora etter begge. Også ett av de to første målene deres kom på samme viset, forteller treneren.

- Laget viste bra innsats, og vi føler at dette var en kamp der vi skulle hatt ett poeng, eller kanskje alle tre, sier Kent Bjerknes.