Tvinges til å avlyse årets Hitraritt

Sport

Få påmeldinger gjør at arrangøren ser seg nødt til å avlyse årets Hitraritt på sykkel.

- Trist, beklager arrangementsansvarlig, Ann Kristin Kjerringvåg Willmann.

Mye arbeid for lite

Bare 50 syklister har så langt meldt seg på til årets ritt – og bare 13 av disse ønsker å sykle langløypa rundt Hitra.

- Det blir rett og slett for mye arbeid for så lite, mener Kjerringvåg Willmann.

- Arrangementet krever stor innsats av mange, og med så få deltakere finner vi det ikke riktig å arrangere denne gangen.

I fjor deltok 170 syklister. Ann Kristin Kjerringvåg Willmann mener 100 er et minimum for at man skal sette i gang hele arrangementsapparatet.

Usikker framtid

- Hva tenker du om framtiden?

- Det er vanskelig å si akkurat nå. Vi må i etterkant sette oss ned og evaluere Hitrarittet, så få konklusjonen komme etter hvert. Men jeg innrømmer at det ikke ser lyst ut. Flere i styret ønsker å gi seg, og det blir stadig tyngre å finne frivillige som vil hjelpe til. Å leie inn trafikkvakter blir for kostbart, så det blir utfordrende å fortsette.

Men selv om det ikke ble noe åttende Hitraritt i denne omgang, mener hun det ikke er umulig å ta tak i arrangementet senere.

- Utstyret ligger der, så får vi se det er mulig å gjøre noe senere.

Betaler tilbake

Syklister som har meldt seg på og betalt startkontingent, kan få beløpet tilbake ved å kontakte Ann Kristin Kjerringvåg Willmann på mail (akkw@hitra.kommune.no) og oppgi navn og kontonummer.