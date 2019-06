Gikk på en smell mot Steffen Iversens Trygg/Lade

Sport

Herrer 4.div

Trygg/Lade vs HFK 5-1

Et ungt Hitralag fikk store problemer da de onsdag kveld møtte Steffen Iversen sitt Trygg/Lade.

Tabellen

- Hitra kjempet bra og holdet nullen den første halvtimen. Trygg/Lade er giftige på dødballer og scorer tre før pause.

Hitra starter andre omgangen best og redusere fortjent til 3-1 ved Erlend Bakeng og får ny giv.

Men når hjemmelaget scorer det neste målet er kampen over. Bra innsats av guttene i dag, to debutanter og tap mot et bedre lag, oppsummerer vikarierende trener Ola Vigdal på lagets Facebookside

Hitra FK ligger nå med sine 12 poeng midt på tabellen etter fire seiere og seks tap på årets ti første kamper. Tabellen toppes av Trygg/Lade som er ubeseiret.