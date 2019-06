Frøya henger med i teten

Sport

Det har allerede skilt seg ut to topplag i Frøyas 6. divisjonsavdeling, som vil kjempe om opprykk. Både Frøya FK og Trygg/Lade 2 er ubeseiret, men etter at Frøya kun klarte uavgjort i lokaloppgjøret mot Sandstad, lå Trygg/Lade med to poeng før Frøya før lagene møttes i Trondheim i kveld.

Trygg Lade-spillere scoret to mål, mens ingen Frøyaspillere fikk ballen i mål. Heldig for Frøya var at det ene målet var selvmål. Dermed ble det 1-1.

- Vi er fornøyd med uavgjort på bortebane mot Lade. Hadde de vunnet, ville de vært fem poeng foran nå, sier frøyatrener Per Ove Espnes.

Han forteller om en kamp der Trygg Lade hadde ballen mest.

- Det er den beste kampen vi har vært med på i år, selv om vi ikke hadde ballen så mye. De spilte litt Barcelona-fotball med masse pasninger, men uten at de kom seg til så mange sjanser. Det var vi som var nærmest et seiersmål, forteller han.

Det var evigunge Lars Christian Larsen som ti minutter før slutt avsluttet et angrep med skudd i tverrliggeren.

Treneren fremhever spesielt innsatsen fra Frøyas midtstopper-duo: Tore Furberg og Robin Norheim.