- De var slitne og det utnytta vi

Sport

Hitra har vært på stigende form i beachvolleyball-turneringa i Øylekene, som i dag ble kronet med en etterlengtet seier. Etter tap innledningsvis mot Gotland og Cayman Island, ble det i dag seier mot Åland. Thea Hestnes og Anna Østmark Andersen slo denne gang hardt tilbake og det var ingen tvil om at seieren i dag skulle havne hos Hitra.

- Vi roter litt helt i starten. Men så rydda opp, satte servene og og det var ikke tvil, sier Anna og Thea.

Åland kom riktignok best igang og ledet 7-3. Men derfra begynte Hitra å sette servene mye bedre enn de har gjort i de to foregående kampene. Hitra vant med settsifrene 21-15 og 21-14. Da var Ålands jenter både utslått og utmattet.

- Åland var slitne og det utnytta vi. De tok timeout og pustepause, mens vi bare kjørte på. Det er veldig artig å avslutte turneringa på denne måten, sier Anna og Thea.

Trener Paul Andersen syns det er synd for jentene at turneringa nå er over. Hitra går nemlig ikke videre på grunn av de to foregående tapene.

Vi har sett en flott stigning i løpet av turneringa og det er nå turneringa burde begynt for Hitra. I dag server jentene med høyt press, de gjør lite feil og veldig mange ess, sier treneren.

- Vi ser også at innendørsjentene våre begynner å spille mere beachvolley og da fungerer spillet på en helt annen måte enn i de to forrige. I dag setter de Åland på plass og viser også at den fysiske formen går langt utpå motstanderen. Synd at det er over så får vi håpe at dette gir mersmak og at vi kommer sterkere tilbake ved neste anledning i Island Games, sier han.