Liverpool Fotballskole kommer tilbake

Liverpool Fotballskole er omreisende i fotballskoler. I fjor var de i Frøya storhall og veiledet unge fotballspillere i teknikk og spilleforståelse. Nå i høst kommer skolen tilbake. Det skjer i høstferien 7.-9. oktober.

- Helt fra første møte med trenerne var det ingen tvil om at dette var et helproft opplegg. Vi er derfor glade over å kunne fortelle at påmelding er åpnet i dag, sier Therese S. Sandvik, daglig leder i Frøya Storhall.

