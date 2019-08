- Nesten som Kollenstemning, sa Petter, mens Emil vartet opp med ei Petter-gåte

Sport

Etter nærmere to timer ute i Hitra-løupa kom fire løpere i spurt over målstreken i Fillan. Russiske Aleksandr Bolsjunov vant herreklassen foran Andrew Musgrave fra Storbritannia. Heidi Weng vant dameklassen suverent.

- Et fantastisk bra skirenn og en fantastisk bra natur. Men vi går jo stort sett og ser i rumpa på han foran, så det er ikke så veldig mye man får med seg. I starten ble det veldig "rotat", det går staver, folk roper og da går det sånn som det bruker på rulleski, sa Johannes Høsflot Klæbo til NRK rett etter målgang.

Hele tv-sendinga til NRK kan du se i reprise i hovedbildet på denne artikkelen.

NRKs kommentatorer leverte mye skryt til naturen gjennom hele løpet. Og Didrik Tønset, som endte som beste nordmann i herreklassen (fjerdeplass) leverte også masse skryt av arrangementet.

- Et kjempearrangement med heiing og tuting og båter. Skipa som tuta i løypa, det hører man. Det kommer jeg til å høre i kveld, tror jeg, sier Tønset til NRK.

Kvinneklassens vinner Heidi Weng fortalte at hun hadde skikkelige problemer med formen etter rundt halvgått løp.

- Da det var igjen 25 km tenkte jeg "oi hva har jeg gjort". Jeg var helt ferdig. Men så fikk jeg drikke og kvikna til, sa Weng etter målgang.

Emil Iversen hevdet seg ikke helt i toppen, det gjorde heller ikke kameraten Petter Northug. Emil sendte ivei noen stikk til kameraten ved å lese opp en gåte på direkten:

- "Hva er det som går og går og aldri kommer til mål? Det er Petter Nortug på langløp på Hitra", sa Iversen og gliste, før han la til: - Rød var han også.

Petter Northug var tidligere på dagen kjepphøy da han med raske briller og frekke sokker uttalte seg om egen form og innsats, spesielt ned den litt beryktede Rønningsbakken.

Etter løpet var også Northug full av lovord:

- En fin tur og min første tur på Hitra. Fantastisk natur, og jeg er imponert over hvor de har klart å plassere folk. Det er litt som Kollenstemning, og da er det artig å gå, sa Northug til NRKs reporter etter målgang.

NRK TV-sporten legger veldig mye i å få de beste tv-bildene fra Toppidrettsveka når rulleski-sirkuset ruller over Hitra. NRK har varslet at de kommer med A-laget av kommentatorer og bedre dekning av Toppidrettsveka enn noen gang. Fra langløpet på Hitra blir det også radiosending live for første gang.

- Når det gjelder Hitra og 47 kilometer klassisk, vil det bli livesending under hele konkurransen. Det blir vekselsending på NRK1 og NRK2. For Aure og Trondheim sin del blir det fyldige reportasjer på kvelden, forteller NRK.

Harald Thingnes blir programleder mens Andreas Stabrun Smith og Torgeir Bjørn er kommentatorer.

Det er også mulig å se sendinga her via lokalavisa Hitra-Frøya