Maja satte europarekord og vant finalen

Sport

Ingen i Europe, verken mann eller kvinne, har kjørt dragrace-lengden i Top Fuel Dragster fortere enn Maja Udtian fra Frøya. I dagens semifinale på Tierp Arena i Sverige satte hun europarekord med tiden 3.816. Dette er nesten tre hundredeler kjappere enn den gamle rekorden.

I finaleløpet gikk det ikke fullt så fort. Men fort nok til at hun gikk til topps og vant den femte av seks EM-runder.

Hele Team Udtian er på plass i Sverige. Lokalavisa har ikke fått kontakt med Maja selv, men vi har snakket med en stolt mor, Mona Udtian.

- Dette er helt fantastisk. Det er en helt uvirkelig stemning. Voksne mannfolk som tørker gledestårer, forteller Mona Udtian.

Hun forteller at det var rekorden som utløste den største jubelen. Men også det at Maja vant finalen var fantastisk bra.

- Det betyr at EM ikke er avgjort sammenlagt, og at Maja kan ta det hvis hun lykkes på Santa Pod i den siste runden om to uker, forteller Mona Udtian.