G19 jubler for storseier i siste serierunde

Orkla2 - Hitra FK: 0-7

Kamp borte mot Orkla 2 tirsdag. Siste kampen i år og siste G19 for Johan Slåttavik Andersen og Rokas Bliudzius.

Første kvarteret ble det litt frem og tilbake og ingen hadde noe spesielt overtak, men så våknet Hitraspillerne etter hvert. Første målet sto Anders Sætherbø for med et fantastisk langskudd fra 35 meter, som duppet over keeper. Hitra tok mer og mer over og spilte tidvis veldig god fotball. Neste mål settes inn av Johan Slåttavik Andersen etter frispark til Hitra. Like etter får samme spiller frispark like utenfor 16 og plasserer likegodt ballen uttagbart for keeper i borterste hjørne.

Noen minutter senere blir G16-spiller Håvard Hammer Nordsæther spilt gjennom med en lang flat ball fremover og han setter den til side for keeper og i mål. Samme spiller kommer gjennom og setter 0-5, som blir pauseresultatet.

Hitra har flere muligheter og Erik Mellemsæther får snudd seg i feltet og skutt, men keeper står i veien. Spillerne får beskjed i pausen om at de spiller veldig god lagfotball og må fortsette i samme stil i andre. Det eneste som må forbedres er oppspill som noen ganger er litt unøyaktige så vi får brudd og det blir mye løping hjem som koster mye.

Andreomgangen starter med tre nye spillere inn på banen og vi forventer samme trykk. Men det blir litt avventende første del av denne omgangen. Arne Julian Jobotn er i toppslag, vinner ballen på midten gang etter gang og er med fremover på alle angrep, ser ut som han ikke kan gå tom for krefter. Etter hvert får Hitra til samme spill som i første omgang og har full kontroll, får mange gode sjanser og burde vel egentlig vunnet med mer. Blir til slutt 7-målseier. Siste to mål av Johan Slåttavik Andersen, som fikk spille sine siste G19 minutter som spiss, og en nydelig plassert lobb over keeper utført av Daniel Øyen.

Rokas Bliudzius også toppslag i siste kampen på høyre back, men Dagens Ivers må bli Arne Julian Jobotn med løpsstyrke og duellstyrke utenom det vanlige.

Ellers veldig god kamp av alle spillerne på laget. Bør vel også nevne Sivert Berget fra G16-laget, som løp opp flere oppspill fra Orkla og avverget mange muligheter.

Keeper Vegard Slåttavik Andersen sto som vanlig en meget god kamp. Takker spesielt for innsatsen til Rokas og Johan som har bidratt med gode holdninger og godt spill som G19 spillere.