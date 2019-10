Bekreftet: Ronja er EM-klar

Sport

Nå er det offisielt bekreftet at Ronja Lenvik fra Hitra vektløfterklubb er tatt ut til å representere Norge under EM i vektløfting U15. Mesterskapet holdes i Eliat i Israel fra 7.-14.desember.

Sannsynlig løftedag for Rona er 8. desember, ifølge en oversikt fra Norges vektløfterforbund.

Europamesterskapet U15 holdes samtidig med Em U17.

Ronja Lenvik en av to norske jenter i EM-U15 for jenter. Ronja stiller i 55kg-klassen. Den andre utøveren er Sandra Nævdal fra AK Bjørgvin. Det var under et stevnet i slutten av september at hitterværingen klarte EM-kravet. Landslagsplassen er nå altså bekreftet av Norges vektløfterforbund.

I tillegg sender Norge to utøvere til EM U17, som holdes samtidig. Her stiller Julia Jordanger Loen (Breimsbygda IL) og Mats Hofstad (Trondheim AK) for Norge.

Ronja Lenvik er ifølge Hitra VK også tatt ut på landslaget til Nordisk Mesterskap, som foregår i Sundsvall i midten av november.