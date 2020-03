Her forsøker lokale spillere seg på dorull-vipping

Sport

Store fotballstjerner har engasjert seg, og det finnes for tida også mange lokale varianter av internett-trenden med å vippe doruller. Blant annet hos Hitra fotballklubb, hvor trenerveileder Ola Vigdal og klubben lover ut gavekort til den spilleren som trikser flest ganger med en dorull. Vinneren skal avsløres lørdag 28.mars.

Lokalavisa har fått låne noen av de lokale vippe-snuttene som har kommet inn og satt dem sammen til en video, som du kan se øverst i denne artikkelen.

Fotballspillere over hele verden har kastet seg på trenden med å trikse doruller. Kampanjen #StayAtHomeChallenge på Twitter ber folk om å holde seg hjemme for å stoppe koronasmitte, og i ventetida ...ja, så kan man for eksempel vippe doruller.