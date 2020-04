Åpner fotballbanen fra i dag

Sport

"I samråd med kommuneoverlege og etter retningslinjer fra FHI og NFF, åpnes Hitra idrettspark for egentrening alle dager og i tidsrom det ikke foregår organisert klubbaktivitet i regi HFK fra og med fredag 17.april. (Organisert klubbaktivitet har fortrinnsrett)," skriver Hitra fotballklubb på sin Facebookside.

Hitra idrettsparken har, på linje med andre idrettsanlegg i Øyregionen, vært stengt i forbindelse med korona-situasjonen. Idrettsparken åpnet imidlertid for trening på noen tidsrom gjennom påska. Fra i dag er altså idrettsparken heldøgns åpen.

Fotballklubben minner om at fotballens Koronavettregler fortsatt må følges og at eget utstyr (fotball) må medbringes. Fotballmål skal ikke flyttes på.

- Foreldre/foresatte har ansvar for egne barn under egentrening, og vi anmoder foreldre/foresatte om å være tilstede under aktiviteten for å sikre at Koronavettregler og retningslinjer følges, skriver klubben.

- Det har alltid vært og er alltid viktig for HFK å få til mest mulig aktivitet, samt tilby muligheter for mest mulig aktivitet i Hitra idrettspark, nå innenfor de rammer vi har lov til. Vi håper derfor ALLE følger opp retningslinjer og regler slik at HIP kan være døgnåpen framover, skriver klubben.