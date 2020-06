Byr på ei hel sommerferieuke spekket med fotball for de yngste

Sport

Har du lyst på ei hel sommerferieuke spekket med fotballaktivitet?

Hitra Fotballklubb inviterer nå alle 6-13åringer til å delta på HFKXtra "Sommerspesial". Dette vil skje i uke 26, dvs fra 22.-26. juni hvor det blir fotballaktivitet hele dagen fra klokka ni til femten i Hitra idrettspark i Fillan. Og det hele er gratis.

Aktivisere flest mulig

Det var høsten 2014 Hitra Fotballklubb innførte et nytt tilbud: Fotball etter skoletid, “HFKXtra”.

– Fotballklubben ønsker å gi alle barn og unge på Hitra et godt tilbud for å kunne aktivisere flest mulig. Vi ønsker å være med på å utvikle bevegelsesglede og gode vaner i tidlig alder, fortalte leder Kjersti Rønningen.

Ole Eide, i fotballklubben poengterte at "HFK Extra" ikke skulle gå på bekostning av de vanlige treningene.

– Aktiviteten her er et supplement til de ordinære treningene. Derfor vil "HFK Xtra" satse mye på lette fotballøvelser med teknikk og lekpreget ballkos for å lære grunnleggende ferdigheter, forklarte Eide.

Samarbeid

Nå blir det altså en HFKXtra "Sommerspesial", som denne gang arrangeres i samarbeid med Hitra kommunes "Sommerjobb for ungdom".

Aktiviteten vil ledes av fem ungdommer samt en voksen fra fotballklubben.

- Påmeldingene har allerede begynt å tikke inn, både fra jenter og gutter. Vi oppfordrer alle som har lyst på ei aktiv sommerferieuke om å melde seg på, sier leder i Hitra Fotballklubb, Kjersti Rønningen som også tar imot påmeldinger.