Målfarlige Vetle får talentpris

I pausen i fotballkampen til Hitra FKs gutter 19 lørdag ettermiddag, ble Salmars talentpriser for Hitra delt ut.

I kategorien Årets talentpris for gutter i Hitra FK vinner Vetle Rømuld fra Melandsjøen prisen.

Dommernes begrunnelse

Årets vinner av SalMars talentpris for gutter er en spiller med noen enorme klyv og en fart som har overrasket mang en motspiller. Målfarlig, arbeidsvillig og en god medspiller som har sørget for mange HFK-mål i sin fotballkarriere så langt. En fotballspiller som innehar de kvaliteter en god fotballspiller bør ha, både på og utenfor banen. En flott gutt, som er meget treningsvillig og alltid utfører det trenerteamet har bestemt. Godt likt av alle i spillergruppa, og er en flott representant for Hitra FK. Spilleren har tatt store steg i sin utvikling de siste årene, og har nå også fått muligheten til å trene med RBKs SalMar akademi.

Årets talentpris for gutter går i 2020 til: Vetle Rømuld

Talentpris til humørsprederen Tiril - Hun har tatt imponerende store steg på kort tid

Salmars talentpris er opprettet for å stimulere unge fotballspillere og lag til videre god innsats på fotballbanen. Med prisen så ønsker man å gi en oppmerksomhet til spillere og lag som utmerker seg med gode ferdigheter, resultater, og som markerer seg med gode holdninger, treningsiver og spilleglede. Det skal også deles ut to spesialpriser til personer i øyregionen som har bidratt med stor innsats for fotballen på Hitra og Frøya.

Det er ikke alltid bare ros å få. I dag fikk de en spesiell heder En gruppe som ikke alltid får ros på banen vinner Årets spesialpris. - Har hevet klubben fra rødt til tilnærmet grønt nivå på få år.