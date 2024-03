Nysatsingen Dolmøy IL er klare for å stille med lag i sesongen 2024. Nå er de i gang med oppkjøringen, og bestemte seg derfor for å måle krefter i et lokaloppgjør.

– Rå innsats av damene i første treningskamp for damer senior på over 30 år!

Det sier Maria Ottervik, på vegne av Dolmøy IL. Kampen endte med mange mål, hele 4–4.

– Takk til Hitra FK som møtte oss, og stilte med bane og dommer.

– Damene er fornøyde med uavgjort, og tar det som en seier. Vi gleder oss til sesongstart og flere treningskamper, sier Ottervik på Dolmøy ILs Facebook-sider.

Foto: Stian Vatn

Foto: Stian Vatn