– Åpen fotballhall og aktivitet som vanlig fra tirsdag.

Det varsler Frøya storhall. Fotballhallen har vært stengt siden stormen «Ingunn» rev med seg ei diger takplate, og etterlot seg rot og skader.

Nå har daglig leder Therese Solli Sandvik gleden av å kunne åpne igjen.

– Vi må jo bare være glad for at skaden ikke ble større enn den ble, sier hun.

– Det har gått utrolig fort fra vi meldte skaden og kontaktet lokale fagfolk, til det ble utbedret. Nå er hallen ryddet og så klar som den kan bli. Taket er tett. De har stått på hele helga, og sikret at det er trygt å bruke hallen, sier Solli Sandvik.

Skal gå gjennom taket

Dette er en midlertidig løsning for taket. Solli Sandvik stopper ikke der.

– Taket skal gås gjennom en gang for alle, slik at vi slipper å gå gjennom dette hvert fjerde år, sier hun, og viser til at dette ikke var første gang at akkurat denne takplata ble revet av i stormen.

– Vi har fått begrenset skadene nå, og tettet taket. Vi har gjort tiltak innvendig og utvendig, slik at det skal holde frem til vi finner de riktige elementene og løsningene for taket, forklarer hun.

– Vi håper at det er noen år til det blir en storm av det samme kaliberet som det der. Innen ta skal vi ha på plass et tak som tåler det, sier Solli Sandvik.

– Vi ser at skaden har skjedd på samme plass som sist. Det er en svakhet ved konstruksjonen at vinden får tak i den øvre delen der. Vi skal ta det med forsikringa. Deretter må vi sikre en forsterking og bedre sikring av taket, sier hun.

Mange gleder seg

Nå gleder hun seg til full aktivitet i hallen igjen.

– Jeg har hatt mange telefoner de siste dagene. Det er mange som gleder seg til å få trene inne i hallen igjen. I helga får vi besøk av rundt 200 stykker glade klæbygger. Det blir kjempebra!