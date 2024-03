– Siden 1988 har det hvert år i slutten av juni vært løpt stafett mellom Østersund og Trondheim. Kun pandemien i 2020 og 2021 satte en stopper for dette. Fra slutten av 1980-tallet har Hitra vært representert med flere lag. I mange år var dette Hitramosjonistene før det ble Hitra Friidrettsklubb. De siste årene har det vært Hitra løpeklubb som har deltatt fra Hitra.

Dette forteller løpeklubbens leder Svein-Jarle Slenes.

– Løpet har vært et fint samlingspunkt for løpemiljøet her ute. For mange har det også vært et treningsmål.

– Setter egne mål

Mellom Østersund og Trondheim er traseen variert med innland, fjell og fjorder. Som vekselvis løper og heiagjeng blir det nære og fine naturopplevelser.

Heiagjengens oppgaver kan variere fra å skaffe vann til nedkjøling til å ordne med varme og tørre klær.

– Det er mulig å delta en, to, tre eller alle fire dager. Det kreves godt over 20 løpere for et mosjonslag dersom en skal delta hele veien, forteller Slenes.

– Det er viktig at løpet blir en positiv opplevelse og at en som hovedregel slipper å løpe hver dag, sier han.

Fra arrangementet startet har etappene blir kortere. Den korteste er nå under 2 kilometer.

– Det skal være mulig å delta selv om ikke er spesielt aktiv som løper, sier Slenes.

– Noen har som mål å fullføre sin etappe løpende. Andre skal slå sin tid fra sist år. Mens andre løpere konkurrerer med andre på resultatlista. For løpeklubben er det opp til hver enkelt å bestemme sitt mål for deltakelse, forteller han.

– Plass for alle

I år går stafetten fra Østersund til Trondheim.

Siste dag er lørdag og går fra Levanger til Trondheim. Det er da mulig å delta og kjøre til fra Hitra og Frøya på samme dag.

– Det blir spennende å se hvor mange deltakere og dager en kan stille. Det er plass for alle, også løpsinteresserte utenfor klubben, avslutter Slenes.