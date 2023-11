Samtidig som ungdom-NM gikk av stabelen i Naustdal i helga, ble det gjennomført siste runde i Norgescupen for junior. Nå er resultatene for årets norgescup klare, og de viser at ytterligere to gullmedaljer går til Hitra denne sesongen.

Ronja Lenvik ble suveren vinner i junior kvinner. Hun fikk 121 poeng totalt , 13 poeng mer enn nummer to.

I junior menn var det mer spennende om føsrteplassen , men Rasmus Heggvik Aune vant til slutt med fire poeng foran nummer to.

I følge Hitra vektløfterklubb mottok begge de to vinnerne 4000 kroner i pengepremie.