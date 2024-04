I Oslo møtte fjorårets seriemester i Toppserien seriemesteren i 1. divisjon. Vålerenga var klare favoritter, og Olaug Tvedten og Elise Thorsnes innfridde med scoringer før hvilen.

Tvedten-målet var en perle. Spissen klemte til på hel volley fra utsiden av 16 meteren og traff krysset.

Like før slutt økte Tilde Lindwall både en og to ganger og fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Rosenborg åpnet sesongen med to seirer og håpet å forlenge rekken til tre med seier over Stabæk på hjemmebane lørdag.

Debutmål

Bærum-laget skulle imidlertid vise seg som en tøff motstander, og tross flere muligheter lot scoringene vente på seg.

Likevel satt den til slutt i nettet for hjemmelaget. 17 år gamle Frøya Dorsin satt inn sitt debutmål for klubben fra kort hold og sørget for 1-0-seier.

– Det er ubeskrivelig. Jeg har ventet så lenge på det målet, sa matchvinneren til TV 2 etter kampen.

Dorsin startet for første gang i Toppserien i lørdagens oppgjør.

Røa har også imponert i årets to første runder, men fant ikke veien til nettmaskene i førsteomgangen mot Åsane.

Full uttelling

Først snaue ti minutter før slutt satt den i nettet da Mina Folland sørget for 1-0. Scoringen sikret seier, og Røa deler tabelltoppen med RBK etter ni av ni mulige poeng på de tre første kampene.

I Lillestrøm vant LSK kvinner 3-0 mot Arna-Bjørnar. Thea Kyvåg, Helle Stenersen (selvmål) og Miljana Ivanovic sto for scoringene.

Brann sikret sesongens første trepoenger da de slo Lyn 2-1 på hjemmebane. Jenny Røsholm Olsen sendte Lyn opp i føringen ti minutter før hvilen, men Anna Aahjem sørget for 1-1 før lagene gikk i garderoben.

Like før timen spilt fullførte Karoline Haugland snuoperasjonen da hun banket inn kampens tredje.