Må betale dyrt for flere tonn overlast på lastebilen

Trafikk

En lastebileier må betale drøyt 20.000 kroner i bot fordi lastebilen var lastet over 5 tonn mer enn det bilen hadde tillatelse til. Overlasten ble oppdaget i en kontroll utført på Hitra og Frøya.

- Bøtesatsen er 450 kroner per 100 kilo overlast. Da regner man ikke med det første tonnet, sier Jan Ivar Moen til adressa.no, som først omtalte saken. Moen er fagleder for utekontroll i Statens vegvesen Trøndelag. Han påpeker at overlast er farlig og ulovlig av flere grunner; Først og fremst at det er farlig for annen trafikk, dernest at det gir et ulovlig konkurransefortrinn foran lastebileiere som holder seg innenfor maksgrensene for hvor mye man kan fylle opp hvert lass.