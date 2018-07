Trafikk

Åtte minutter over midnatt natt til lørdag fikk politiet melding om viltpåkjørsel ved badestranda Eidsvatnet nær Fillan.

Det var en personbil som hadde kjørt på et rådyr, rådyret ble skadd med ukjent omfang. Operasjonssentralen forteller at viltpatrulje ble sendt til stedet for å finne det skadde dyret. Ingen i personbilen ble skadd.