Førerkortbeslag og flere bøter etter kontroll i 40-sone

Trafikk

Politiet melder i kveld at de har avholdt fartskontroll på fv. 714 ved Nesset. Fire bilførere fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt til 53 km/t.

- Ett førerkort ble beslaglagt på grunn av prikk-status, forteller politiets operasjonsleder.

