- Dette er nedslående

Trafikk

Politiet varsler tirsdag kveld at en fartskontroll i 60-sonen på Fv. 714 i Barmfjorden har ført til at to nye bilister har mistet førerkortet. Farten viste seg å være særdeles høy for disse to.

- Laserkontrollen i 60-sonen ga to førerkortbeslag på henholdsvis 93 og 94 km/t. Vi synes dette er et nedslående resultat. Senk farten, folkens, melder politiets operasjonsleder.

Senest i går mistet en bilfører i øyregionen førerkortet i en fartskontroll på Nesset. Lørdag røk et førerkort i en kontroll på Sørfrøyveien, og forrige mandag ble to bilister førerkortløse idet de raste forbi politiets patrulje i Innerdalen på Hitra. Og vi skal ikke lenger tilbake enn til 17. februar, da tre bilister mistet lappen i en fartskontroll i Fenestunnelen.

Det betyr ni førerkortbeslag langs våre veier på ni dager. I tillegg kommer en rekke fartsbøter.