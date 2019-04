Trafikk

Påsketuristene som kjørte til Dyrøya for så å skulle ta båten utover til Froan og Halten fredag kveld, var glade for at de fikk mulighet til å parkere nær fergeleiet, og slapp å gå en liten kilometer fra den midlertidige parkeringsplassen ved den tidligere revfarmen. Men helt uten utfordringer ble likevel ikke starten på påskeferien.