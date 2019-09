- Forventer at en betydelig del av disse pengene også kan brukes til opprustning av veier på Frøya og Hitra, som Vikansvingen

Trafikk

Regjeringen varslet i dag at de vil sette av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere fram. Det får Olaf Reppe, ordførerkandidat i Frøya Frp, til å komme med klare krav til egen regjering og samferdselsminister:

- Dette er svært gledelig. Dette har vi tatt opp over lang tid, slik at veier som FV 714 (lakseveien) med den betydelige uttransporten av laks, enten må bli statlig eller få ekstraordinære penger. Vi forventer at en betydelig del av disse pengene kommer FV 714 til gode, men også kan brukes til opprustning av veier på Frøya og Hitra, for eksempel Vikansvingen på Hitra, uttaler Reppe til lokalavisa.

Vikansvingen er en av de krappe svingene på Fv. 714 i Barmfjorden. Utbedring av svingen var i de opprinnelige planene sammen med ny bru over Dolmsundet. Men på grunn av kostnadssprekk med brua, ble utbedringen av svingen utsatt på ubestemt tid.

Statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varslet om ekstrapengene under et besøk i Bodø mandag ettermiddag.

– Vi har vært opptatt av hvordan staten kan bidra til å ruste opp viktige fylkeskommunale eksportveier. Det vi har konkludert med, er å innføre en ny tilskuddsordning for viktige næringsveier på 100 millioner kroner i neste års budsjett, sier Solberg til NTB.

– Vi har sagt mange ganger at ingen har det så travelt som død laks. De skal til markedet på rekordtid, og det vi har sett, at det har vært for dårlig sammenheng mellom det statlige veinettet, som har vært enormt mye utbygd de siste årene, og de fylkeskommunale veiene, sier Dale.