- Jeg tenker på gutten og ulykka hver gang jeg kjører her. Likevel skjedde det med meg

Trafikk

For snart ett år siden omkom en 17-årig MC-fører da han mistet kontrollen på sykkelen da han kjørte over Kvernøybrua på Dyrøya. Politiet mener at det svært glatte tredekket, i kombinasjon med sterk vind, kan ha vært årsaken til ulykken som kostet 17-åringen livet.