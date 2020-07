Trafikk

Før helga ga fylkeslegen klarsignal til at hurtigbåter og ferger her i området kan fylles opp med passasjerer igjen, etter at det siden mars er blitt innført strenge begrensninger på grunn av koronasituasjonen.

AtB melder nå at det framover blir opp mot full passasjerkapasitet på hurtigbåtene fra onsdag 8.juli.

- I dialog med lokale helsemyndigheter har vi blitt enige om å innføre full kapasitet på alle hurtigbåtsamband i Trøndelag. Det er fortsatt smitteverntiltak om bord og i ventearealene, og vi ber våre passasjerer om å følge dem, skriver AtB i en pressemelding mandag.

Stilte spørsmål om bruk av munnbind på hurtigbåt - her er svaret han fikk Hallgeir Grøntvedt har sett seg lei av fulle hurtigbåter og spør hvorfor ikke passasjerene kan bruke munnbind i likhet med flypassasjerer.

Blant det fortsatte smitteverntiltakene er passasjerers plassering ombord.

- Det blir anledning til å ta i bruk alle seter som vender mot båtens fartsretning. Personer i samme husstand kan sitte sammen også der det er setegrupper som vender mot hverandre. Det blir derfor opp mot full kapasitet på båtene. Det vil fortsatt være smitteverntiltak om bord og i ventearealene. Passasjerer skal holde god avstand ved på- og avstigning og vente med å reise seg til båten har lagt til kai. Kontaktflater på båtene rengjøres regelmessig. I ventearealene på kai bes reisende om å holde god avstand og ellers følge vanlige smittevernhensyn, skriver AtB.

Fylkeslegen gir grønt lys for fulle hurtigbåter AtB har fått grønt signal fra fylkeslegen om å åpne opp for flere passasjerer.

Det er nå også mulig å igjen å betale med bankkort om bord, men selskapet anbefaler å bruke kontaktløs betaling som for eksempel AtB Mobillett.